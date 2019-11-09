Словно собачкам: видео, как детям в школе кладут сосиски руками, привело к скандалу

На Урале местные СМИ распространили видео, которое сняли в одной из школ Екатеринбурга. На кадрах запечатлено, как в столовой учащимся раскладывают еду руками. По предварительной информации, Департамент образования Екатеринбурга решил провести проверку по снятому ролику.

«Видео снято 8 ноября. Детям давали сосиску и гречку. Раскладывали руками. Главный повар на заднем плане тоже без перчаток. Дети жалуются, что еда бывает холодной, невкусной, порции очень маленькие. Приборы столовые кладутся на стол, а он может быть даже не протерт. Макароны, которые давали до этого, были в виде слипшегося комка», - приводит слова собеседника, передавшего видео, издание E1.RU.

Сообщается, что родители учащихся хотели провести проверку столовой, но попасть в школу без согласования директора невозможно.

«Просто прийти и попробовать нельзя. Директор каждый раз обещает, что возьмет ситуацию в свои руки и лично проверит. Но результата нет», - уточняет собеседник.

В Департаменте образования утверждают, что раскладывали еду руками не сотрудники школы, а персонал поставщика.