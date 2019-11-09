ДНР завершила отвод сил из Петровского

Самопровозглашенная ДНР завершила вывод своих подразделений в районе поселка Петровское. Соответствующее заявление сделал представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его данным, вывод личного состава Народной милиции ДНР был полностью завершен в 16:00 по московскому времени.

Представители Киева, в свою очередь, сообщили, что в целом завершили мероприятия по отводу сил, однако им потребуется еще два дня на устранение всех имеющихся нарушений.

Разведение сил и средств у линии соприкосновения в районе Петровского началось сегодня, 9 ноября, приблизительно в 14:00 мск.

Процесс разведения сторон в районах Петровского и Золотого планировали начать 9 октября, однако украинские националисты помешали этому. В Киеве заявили, что вооруженные люди, прибывшие в населенные пункты, не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться там с оружием.

Позже контактной группе по Украине удалось договориться о возобновлении процесса разведения сил в Петровском и Золотом. Отвод сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР начали 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении этого процесса и начале разминирования территории.