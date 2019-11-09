Асад обвинил Запад в попытке склонить сирийцев к поддержке террористов

Своими санкциями Запад пытается вынудить сирийцев восстать против властей. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

Сирийский лидер напомнил о недавнем задержании британскими властями иранского танкера. Экипаж судна заподозрили в отгрузке нефти Сирии в обход санкций, но позже отпустили.

Асад назвал случившееся «пиратством режима Великобритании».

«Это пиратство режима Великобритании, а у пиратства и режима есть кое-что общее», - отметил Асад в интервью RT.

По словам главы САР, западные страны предполагали, что из-за санкций сирийцы восстанут против властей во время войны, но народ этого делать не стал, так как доверяет правительству и понимает, что собой представляет «умеренная оппозиция» и «ангелы» из «Белых касок». Как предположил сирийский лидер, сейчас Запад предпринимает последнюю попытку склонить население к прекращению поддержки Дамаска.