Путин призвал поддержать стартапы в области искусственного интеллекта

Создать максимально комфортные условия для стартапов и обеспечить максимальную свободу для творческих людей призвал президент России Владимир Путин.

С этого он начал свою приветственную речь на встрече с участниками и гостями конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

«Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития», - заявил глава государства.

Российский лидер объяснил необходимость поддержки деловой инициативы, напомнив о рисках, с которыми сталкивается человек, выводящий на рынок принципиально новый и прорывной продукт.

Именно поэтому такие бизнесмены и активисты вправе рассчитывать на лучшие условия, заключил российский президент.