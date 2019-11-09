В Польше задержали украинского националиста Мазура по запросу России

Польские пограничники задержали украинского националиста и активного участника так называемой «АТО» в Донбассе Игоря Мазура, известного также по позывному Тополь.

Инцидент произошел на погранпереходе Дорогуск после поступления соответствующего запроса российской стороны, сообщила украинский омбудсмен Елена Денисова на своей странице в Facebook.

«В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о взятии нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию. Призываю МИД максимально содействовать освобождению Игоря Мазура - украинского общественного активиста», - написала Денисова.

По словам правозащитницы, к задержанному украинцу не допускают консула и не предоставляют ему адвоката.

В России так называемый общественник и активист подозревается в членстве в неонацистских организациях, совершении военных преступлений, а также в участии в террористической деятельности и первой чеченской войне на стороне сепаратистов.