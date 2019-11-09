Кто ходит в гости по ночам: тигр стал терроризировать жителей Приморья

Участившиеся прогулки амурского тигра по улицам поселка Восток в Красноармейском районе Приморья поставили в тупик местных зоологов и охотоведов.

По ночам полосатый бродит под окнами жилых домов и совершенно не боится встретить людей, для которых подобное рандеву может закончиться трагически.

На заседании рабочей группы при Департаменте охотничьего надзора Приморского края было принято решение приставить к тигру персональных опекунов в лице специалиста Центра «Амурский тигр» и охотоведа, сообщает интернет-портал Уссурийска.

Отныне за перемещениями хозяина амурской тайги будут следить при помощи видеокамер, в объектив которых он уже неоднократно попадал. На крайние меры идти никто не хочет, учитывая, что животное находится под защитой государства, поэтому отвадить тигра от человеческого жилья планируют научными методами.