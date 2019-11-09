МИД РФ разъяснил решение суда ООН по разбирательствам с Украиной

Решение Международного суда ООН по возражениям России в споре «Украина против Российской Федерации» не предрешает исход дела. Об этом заявили в МИД РФ в субботу, 9 ноября.

«Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора», - говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Напомним в 2017 году Киев обвинил Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

В пятницу, 8 ноября 2019 года, суд в Гааге отклонил возражения России по иску и признал, что разбирательство попадает под юрисдикцию института.

«Суд поддержал позицию России, согласно которой вопросы, связанные с финансированием терроризма со стороны государства и его должностных лиц, независимо от абсурдности подобных обвинений в адрес России, в принципе не регулируются Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и не могут быть предметом рассмотрения в данном деле», - прокомментировали в МИД РФ.

В сообщении уточняется, что суд ООН фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения Москвы по искам по двум конвенциям, позволив Киеву перевести спор в рассмотрение по существу.