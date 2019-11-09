В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками окраин Горловки
ВСУ в субботу, 9 ноября, обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной ДНР города Горловки. В результате атаки повреждения получили пять жилых домов.
«Сегодня в 14:15 (совпадает с мск) ВСУ открыли огонь со стороны Майорска по направлению окраин Горловки, по поселку Шахты 6/7 с применением запрещенных минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - заявил журналистам представитель Донецкой народной республики в Современном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Мирное население не пострадало во время этой атаки.
Ранее в пресс-службе министерства обороны ЛНР сообщили, что бойцы украинских националистических батальонов готовят тайники с оружием и боеприпасами на участке разведения сил и средств возле населенного пункта Золотое в Донбассе.