Мова добра: Зеленский назвал украинский язык символом красоты и достоинства

Украинский язык - символ красоты, добра и достоинства. С такой характеристикой выступил президент Украины Владимир Зеленский в День украинской письменности и языка.

По его мнению, язык должен объединять и сближать людей и никогда не становиться символом раздора.

«Украинский язык невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

С мнением своего президента согласны не все украинцы, особенно в части объединения и сближения людей. На днях во Львове неизвестные разбили гитару местному музыканту, который осмелился исполнить несколько песен на русском языке. Ответственность за произошедшее взяли на себя местные националисты.

Ранее Верховный суд Украины признал законным введение во Львовской области моратория на «русскоязычный культурный продукт», под которым подразумеваются любые формы культурных произведений на русском языке.