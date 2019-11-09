Основатель татарской лиги КВН трагически погибла в ДТП
Юмористы татарской лиги КВН попали в страшную аварию. Основатель лиги погибла, еще четыре человека пострадали.
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Основатель татарской лиги КВН Фарида Таштабанова
погибла в аварии.
ДТП произошло вечером 8 ноября. На автодороге Казань - Набережные Челны столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Jetta и КамАЗ.
В легковушке находились участники татарской лиги КВН, которые возвращались из Казани, сообщают «Челнинские известия».
Фарида Таштабанова погибла на месте. Ее коллеги Илья Хасанов и Руслан Тюла были доставлены в реанимацию. Еще два человека, находившиеся в момент ДТП в легковом автомобиле, получили травмы различной степени тяжести.