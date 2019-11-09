В Ереване вспыхнул соседний с Нацсобранием страны дом: видео
На место возгорания выехали усиленные пожарные расчеты и лично глава МЧС страны.
© Видео: Asekose am, MES RA, YouTube © Фото: Asekose am, YouTube
Сильнейший пожар вспыхнул на крыше жилого дома по соседству с Национальным собранием в Ереване. Здание на улице Демирчяна полыхает уже более часа, сообщили в местном МЧС. Сигнал на пульт дежурного поступил в 15:00 по местному времени.
К месту пожара незамедлительно выехали пожарные подразделения и лично глава МЧС Армении Феликс Цолакян. Существует реальная угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения.
Пламя и клубы дыма видны за несколько километров. Место пожара оцеплено, ведется борьба с огнем. Выяснением всех обстоятельств случившегося компетентные органы займутся после окончания тушения.