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Адвокат сообщил о лишении отца стритрейсерши Мары Багдасарян гражданства России

Роман Захаров
16:36 09.11.2019
По словам юриста Давида Кемуларии, он намерен оспаривать решение правоохранителей в суде.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Андрей Никеричев, АГН Москва

Отца скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян лишили гражданства РФ. Об этом рассказал адвокат мужчины Давид Кемулария.

По словам юриста, Эльмар Багдасарян получил из Главного управления МВД России по городу Москве сообщение о результатах проверки.

«Это нонсенс. Такого никогда не было. Для всех это большая загадка. Пришло письмо, в котором написано, что гражданство аннулировано, но они могут рассмотреть вопрос о предоставлении ему временного разрешения на пребывание. Человек получил паспорт автоматически: уснув в СССР, а проснувшись в России. Тут не может быть никаких вопросов и сомнений по поводу легитимности его паспорта, потому что страна сама дала ему этот паспорт. Это из ряда вон выходящее событие. Мы будем обращаться к президенту России, к генеральному прокурору, в Конституционный суд РФ, чтобы они дали оценку случившемуся», - сказал юрист в беседе со «Звездой».

Кемулария объяснил, что у его подзащитного, до того как он получил гражданство РФ, был советский паспорт, а в 1991 году в связи с тем, что Багдасарян был зарегистрирован на территории РСФСР, ему автоматически дали паспорт Российской Федерации.

Адвокат также предположил, что произошедшее может быть либо чьей-то «сильной халатностью» либо это «преднамеренная кампания группы каких-то должностных лиц».

Дочь Эльмара Багдасарян Мара была одной из фигуранток истории с «гонками» на Gelandewagen, которые представители золотой молодежи устроили в Москве. После того как это дело получило широкий общественный резонанс, девушку неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно лишь с разрешения врачей. Согласно материалам дела, Мара Багдасарян страдает эпилепсией.

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