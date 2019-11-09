Ученые рассказали о возможности заразиться от губок для посуды

Находящиеся на губке для мытья посуды бактерии не обязательно должны заразить человека и он заболеет чем-то неприятным, считает сотрудник лаборатории микробной биотехнологии, аспирант МГУ Илья Сережкин.

По словам ученого, бактерии на губке для мытья посуды должны быть. И это нормально. На губке из-за высокой влажности и наличия остатков пищи создается благоприятная среда для их размножения. При этом моющие средства бактерии не убивают, утверждает микробиолог.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования губок для мытья посуды, в которых может содержаться до 350 видов бактерий. Выяснилось, что губка может быть в несколько сотен раз грязнее унитаза. В 77% проверенных губок нашли колиформные бактерии, в 86% содержалась плесень, в 18% - стафилококковые бактерии.

«Но это не означает, что каждый человек, который потрогал губку, возьмет на себя часть бактерий и заболеет чем-то неприятным… Скажем так, воспринимать такие новости следует с должным скептицизмом… и просто лишний раз уделить время гигиене в собственном доме. Не более того», - приводит слова микробиолога РИА Новости.

Ученый посоветовал не забывать мыть руки, соблюдать базовые правила гигиены. И следить за кухонными принадлежностями более тщательно. Менять губки для мытья посуды максимально часто, раз в неделю, считает Илья Сережкин.