Худеющий Таку: в NASA показали масштабы климатических изменений
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) бьет тревогу из-за климатических изменений на Земле. Специалисты ведомства обратили внимание на темпы исчезновения крупнейшего ледника Таку на Аляске.
За холодной пустыней наблюдают последние 50 лет, и все это время ее гладь оставалась неизменной, однако в последнее время ледник начал резко терять в массе. Для сравнения, NASA опубликовало два космических снимка от 2014 и 2019 годов. На них наглядно видны катастрофические последствия потепления, сообщает портал Metro.
Негативная динамика не могла остаться незамеченной для научного сообщества. Ранее 11 тысяч ученых из разных стран мира подписали «Предупреждение об экстремальной климатической ситуации». В тексте петиции содержится предупреждение, что в случае отсутствия действенных мер по улучшению экологической ситуации на планете ее жителей ждут «неописуемые страдания».
Ученые утверждают, что предупредить население Земли - это их моральный долг. Они и сами не ожидали, что климатические изменения будут происходить с такой скоростью. Кардинально изменить ситуацию, уверены эксперты, уже нельзя, но можно принять меры для ее улучшения.
В первую очередь необходимо заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, ввести высокие налоги на углерод, останавливать массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи.