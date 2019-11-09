Худеющий Таку: в NASA показали масштабы климатических изменений

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) бьет тревогу из-за климатических изменений на Земле. Специалисты ведомства обратили внимание на темпы исчезновения крупнейшего ледника Таку на Аляске.

За холодной пустыней наблюдают последние 50 лет, и все это время ее гладь оставалась неизменной, однако в последнее время ледник начал резко терять в массе. Для сравнения, NASA опубликовало два космических снимка от 2014 и 2019 годов. На них наглядно видны катастрофические последствия потепления, сообщает портал Metro.

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Негативная динамика не могла остаться незамеченной для научного сообщества. Ранее 11 тысяч ученых из разных стран мира подписали «Предупреждение об экстремальной климатической ситуации». В тексте петиции содержится предупреждение, что в случае отсутствия действенных мер по улучшению экологической ситуации на планете ее жителей ждут «неописуемые страдания».

Ученые утверждают, что предупредить население Земли - это их моральный долг. Они и сами не ожидали, что климатические изменения будут происходить с такой скоростью. Кардинально изменить ситуацию, уверены эксперты, уже нельзя, но можно принять меры для ее улучшения.

В первую очередь необходимо заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, ввести высокие налоги на углерод, останавливать массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи.