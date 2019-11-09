Крупный пожар произошел в мебельном центре в Реутове: видео

В подмосковном Реутове локализован пожар в мебельном цехе на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили «Звезде» в МЧС РФ по Московской области.

Информация о возгорании мебельного цеха по адресу: городской округ Реутов, улица Транспортная, дом 8, поступила в оперативно-дежурную часть примерно в 12:30, в субботу, 9 ноября. Существовала угроза распространения огня на все здание.

Выехавшие по вызову экстренные службы, сумели локализовать пожар в 13:48, а в 14:22 было ликвидировано открытое горение. На данный момент сообщается, что пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 19 единиц техники и 61 человек.