Крупный пожар произошел в мебельном центре в Реутове: видео
Площадь горения составила 1000 квадратных метров, существовала угроза возгорания всего здания.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В подмосковном Реутове локализован пожар в мебельном цехе на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщили «Звезде» в МЧС РФ по Московской области.
Информация о возгорании мебельного цеха по адресу: городской округ Реутов, улица Транспортная, дом 8, поступила в оперативно-дежурную часть примерно в 12:30, в субботу, 9 ноября. Существовала угроза распространения огня на все здание.
Выехавшие по вызову экстренные службы, сумели локализовать пожар в 13:48, а в 14:22 было ликвидировано открытое горение. На данный момент сообщается, что пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 19 единиц техники и 61 человек.