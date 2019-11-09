СМИ назвали личность мужчины, жестоко убившего девушку в Санкт-Петербурге
Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ, им является преподаватель СПбГУ Олег Соколов.
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Мужчиной, подозреваемым в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге, является преподаватель СПбГУ и один из основателей движения исторической реконструкции в России Олег Соколов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
«Он официально задержан», - сообщил собеседник агентства.
Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки извлекли мужчину 1956 года рождения. С собой у него был рюкзак, в котором нашли две женские руки и травматический пистолет.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Издание «Невские новости» утверждает, что жертвой является 24-летняя бывшая студентка преподавателя.