СМИ назвали личность мужчины, жестоко убившего девушку в Санкт-Петербурге

Мужчиной, подозреваемым в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге, является преподаватель СПбГУ и один из основателей движения исторической реконструкции в России Олег Соколов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«Он официально задержан», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки извлекли мужчину 1956 года рождения. С собой у него был рюкзак, в котором нашли две женские руки и травматический пистолет.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Издание «Невские новости» утверждает, что жертвой является 24-летняя бывшая студентка преподавателя.