ЛНР: националисты размещают оружие на участке разведения сил у Золотого

Бойцы украинских националистических батальонов готовят тайники с оружием и боеприпасами на участке разведения сил и средств возле населенного пункта Золотое в Донбассе. Соответствующее заявление сделал офицер пресс-службы министерства обороны самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко в ходе брифинга.

«По нашей информации, оружие и боеприпасы националисты скрывают в схронах на оставленных киевскими силовиками позициях», - сказал представитель оборонного ведомства.

При этом Филипоненко подчеркнул, что факт присутствия посторонних лиц в зоне разведения подтверждается представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого планировали начать 9 октября, однако украинские националисты помешали этому. В Киеве заявили, что вооруженные люди, прибывшие в населенные пункты, не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться там с оружием.

Позже контактной группе по Украине удалось договориться о возобновлении процесса разведения сил в Петровском и Золотом. Отвод сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР начали 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении этого процесса и начале разминирования территории.