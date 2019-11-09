Разведение в силе: кадры с места событий у села Петровского

Сотрудники милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики покидают район села Петровское в Донбассе. Там сегодня началось разведение сил и средств ополченцев и Вооруженных сил Украины.

Защитники ДНР грузятся в автомобили и покидают линию соприкосновения под контролем наблюдателей международной миссии ОБСЕ. На сопредельной стороне также началось движение сил.

«Военнослужащие Донецкой народной республики погрузились в автомобили и отбыли к своему новому месту службы. Такой же процесс происходит на украинской стороне с той лишь разницей, что бойцы ВСУ запросили трое суток для полного вывода личного состава», - передает с места событий корреспондент «Звезды» Екатерина Габель.

После завершения процедуры разведения сил и средств в районе начнется разминирование и демонтаж ранее укрепленных позиций. Мирный процесс стартовал сегодня в 13:00 по московскому времени.

Ополченцы запустили в небо белую сигнальную ракету - условный знак того, что они готовы начать отвод своих подразделений. Спустя минуту последовал ответ с украинской стороны. Согласно договоренностям следом были поочередно запущены две зеленые ракеты как сигнал к фактическому началу отведения сил.

Попытки начать отвод подразделений были и раньше, однако все сигналы ополчения не находили ответа у ВСУ. Более того, вопреки условиям о семи днях тишины, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, киевские силовики регулярно обстреливали населенные пункты юго-востока ДНР.