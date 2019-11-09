Особый статус Донбасса: более 55% жителей проголосовали за изменение конституции

Особый статус Донбасса, который предполагает «формула Штайнмайера», должен быть прописан в Конституции Украины. За это проголосовали более 55% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно данным опроса Украинского института будущего, на вопрос, где должен быть закреплен особый статус Донбасса, 56,6% респондентов ответили «в Конституции Украины»; 34,2% считают, что должен быть отдельный закон; 6,8% опрошенных признались, что вообще не слышали о минских соглашениях. Остальные затруднились дать четкий ответ.

На территории Донбасса должны быть свои, независимые от Украины суды, полиция и прокуратура, считают 41,3% участвовавших в опросе. При этом 36,8% респондентов считают, что правоохранительная система должна подчиняться Киеву, против такого подчинения - 14,2%, приводит данные РИА Новости со ссылкой на интернет-издание «Зеркало недели».

Уточняется, что исследование проводилось с 7 по 31 октября, в опросе участвовали 1606 жителей ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что участники контактной группы - Украина, самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, Россия и ОБСЕ - подписали документы с «формулой Штайнмайера», которая предполагает закрепление особого статуса за Донбассом, а также возможную амнистию и проведение выборов.