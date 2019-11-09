СК сообщил о задержании подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге, которого вытащили из реки Мойки утром 9 ноября, задержан. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

В ведомстве напомнили, что мужчину извлекли из воды с рюкзаком, в котором были найдены две женские руки и травматический пистолет.

«В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения», - говорится в сообщении ведомства.

СК не называет имя задержанного. По данным ряда пабликов и СМИ, в том числе питерских изданий 47news и «Невские новости», им является преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов.

По сведениям 47news, убитой является 24-летняя ученица преподавателя. Официально эти данные не подтверждены.