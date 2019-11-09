Горбачев назвал виновных в развале СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает одной из самых важных ее сторон новое внешнеполитическое мышление. По мнению политика, в 1980-х годах прошлого столетия советские люди больше не могли жить, как прежде, и их новое политическое мировидение опиралось на универсальные ценности и свободу выбора.

Как рассказал Горбачев в интервью Der Spiegel, в то время все в элите СССР понимали, что в стране необходимы изменения, хотя и сознавали связанные с этим риски.

Вину за развал Советского Союза Михаил Сергеевич возложил на организаторов августовского путча 1991 года. В то же время он согласен, что в 1980-х руководство СССР допускало ошибки и промахи.

«Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернемся к тоталитарной системе», - подчеркнул бывший советский лидер во время общения с журналистами.

Бывший президент СССР также рассказал, что считает важным достижением воссоединение двух Германий. А то, что НАТО в настоящий момент вплотную подошло к границам РФ, он связал с тем, что после холодной войны политикам не удалось сформировать эффективную архитектуру мировой безопасности, из-за чего впоследствии возникли новые разделительные линии.

Говоря о восстановлении доверия между Россией и Западом, Горбачев подчеркнул, что этому будет предшествовать долгий путь, который нужно начинать с вопросов ядерного разоружения. В целом Михаил Сергеевич надеется, что времена холодной войны никогда не вернутся.