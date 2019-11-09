Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям

Правительство России утвердило изменения в распределение объемов субсидий регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок.

Согласно информации, опубликованной на сайте кабмина, в 17 регионах страны объем финансирования будет снижен, в 21 - повышен.

На 755,4 миллиона рублей меньше получат республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область - Кузбасс, Севастополь.

Сэкономленные средства пойдут на увеличение субсидий в других субъектах РФ. Больше всего денег выделят Челябинской, Свердловской и Иркутской областям. В общей сложности эти три региона получат 438,5 миллиона рублей.