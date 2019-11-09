В ВСУ заявили, что отвод сил дает «возможность договориться» об урегулировании во всем Донбассе

Завершение отвода сил и средств на трех участках у линии соприкосновения в Донбассе дает возможность договориться об урегулировании ситуации во всем регионе. Об этом заявил замкомандующего штабом силовой операции в Донбассе генерал ВСУ Богдан Бондарь.

В то же время он предположил, что о результативности процесса разведения сил можно будет говорить через три дня - 12 ноября.

Девятого ноября ополчение Донбасса и войска ВСУ обменялись условными знаками о начале непосредственного процесса разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское.

Первыми белую ракету запустили со стороны ДНР. ВСУ ответили запуском аналогичного сигнала. Затем обе стороны по очереди запустили зеленые ракеты, означающие переход от готовности к началу разведения сил.

В конце октября завершился процесс отвода сил в ЛНР - в районе поселка Золотое. Процесс зафиксировала камера ОБСЕ, установленная на вышке.