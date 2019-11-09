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Россия приветствовала начало разведения сил у села Петровское

Ян Брацкий
14:40 09.11.2019
Сегодня ополченцы Донбасса и бойцы Вооруженных сил Украины обменялись условными сигналами, означающими фактическое начало разведения сил и средств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Россия приветствует начало процедуры разведения сил и средств Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе села Петровское. С таким заявлением выступил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

Сегодня ополченцы и войска Вооруженных сил Украины обменялись условными знаками, означающими начало непосредственного процесса разведения войск.

Первая белая ракета последовала со стороны ДНР, затем - со стороны ВСУ. По условиям процесса следом должны были последовать зеленые, означающие переход от готовности к началу процесса. Снова первыми запустили зеленую ракету ополченцы, затем последовал ответ с украинской стороны.

«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация как посредник минского процесса приветствует это событие», - цитирует ТАСС заявление Грызлова.

Российский полпред напомнил, что разведение сил в указанном районе должно было начаться гораздо раньше, но неоднократно срывалось украинской стороной.

Бойцы ВСУ обстреливали населенные пункты самопровозглашенной республики, а затем использовали это в качестве повода для очередного переноса сроков.

«Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договоренностей об отводе сил. Рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время», - добавил Грызлов.

После окончания процесса разведения начнется разминирование и демонтаж укрепленных позиций. Грызлов обратил внимание на то, что возобновление мирного процесса происходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены «нормандской четверкой» и минской Контактной группой.

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