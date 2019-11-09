В правительстве Украины рассказали о влиянии олигархов на Зеленского

На Киевском международном экономическом форуме рассказали о том, какое влияние имеют украинские олигархи на президента страны Владимира Зеленского. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, весьма небольшое.

«Олигархи еще никогда не имели так мало влияния на руководство Украины, как сейчас. На меня лично не влияет ни Ринат Ахметов, ни Игорь Коломойский. Я уверен в том, что президент Владимир Зеленский - самостоятельный человек и не управляется СМС ни с одной из сторон», - цитирует премьера «Интерфакс-Украина».

По мнению Гончарука, многие украинские бизнесмены лишь хотели бы считать, что имеют влияние на правительство, но не более того. Он ожидает, что и медиапространство вскоре также отвернется от них.