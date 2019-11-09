СМИ: преподавателя СПбГУ вытащили из реки с женскими руками и пистолетом

В Санкт-Петербурге из реки Мойки достали мужчину в тяжелом состоянии, в рюкзаке которого были найдены две женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 9 ноября напротив одного из домов по набережной. Как уточняют следователи, спасенный мужчина был госпитализирован с переохлаждением.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Личность мужчины СК не раскрывает. Местный портал 47news, паблики «Подъем» и Life Shot утверждают, что им является 63-летний профессор СПбГУ Олег Соколов, а 112 пишет, что доцент якобы уже дал признательные показания в больнице. Официально эти сведения не подтверждены.

Также неясна личность жертвы. 47news говорит о том, что погибшей является родственница мужчины. Кроме того, по сведениями данного СМИ, в момент, когда мужчину спасли, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а дома во время обысков у него нашли женскую голову и пилу.

«Подъем», в свою очередь, говорит о том, что убитая могла быть студенткой.