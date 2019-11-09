Росстат выявил дефицит мужчин в большинстве регионов России

В настоящее время в России преобладает женское население. Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % от общего числа жителей страны. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит «Российская газета».

Единственным регионом России, где мужчин оказалось больше, чем женщин, стал Чукотский автономный округ. Однако отрыв минимальный - 50,11% против 49,89%.

В Ямало-Ненецком АО, Камчатском крае, Чечне и Ханты-Мансийском АО - паритет.

В остальных регионах России разрыв между числом мужчин и женщин начинается от 5%. Меньше всего представителей сильного пола проживает в Ярославской и в Ивановской областях - 44,65% и 44,69% соответственно.

При этом, как отметили в Росстате, мальчиков в России рождается больше - по данным на начало 2019 года, 1000 против 945 девочек.

С возрастом разрыв увеличивается. В группе от 35 до 39 лет на 1000 мужчин приходится уже 1021 женщина, от 60 лет - 1000 мужчин на 1402 женщины. Рекордная цифра в возрастной категории от 70 лет - 2343 женщины на 1000 мужчин.