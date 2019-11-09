Пять тысяч билетов продано на поезда в Крым за сутки

Более пяти тысяч билетов за первые сутки продано на поезда в Крым и в обратном направлении. По данным компании-перевозчика, большинство покупателей планируют отправиться на полуостров всей семьей или с друзьями и покупают сразу несколько мест в поезде. Самым востребованным стал маршрут Москва - Симферополь. Наиболее активно билеты приобретают жители столицы и Подмосковья.

Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября в 08:00 мск. Первый состав отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Поездка продлится 43 часа. Из Москвы на полуостров первый поезд направится 24 декабря, время следования составит 33 часа.

Путь на полуостров из Санкт-Петербурга и Москвы будет пролегать через Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова. Автомобильная часть моста заработала еще в мае 2018 года, позже - осенью того же года - по нему началось грузовое движение. Пассажирское движение по железнодорожной части моста будет открыто 23 декабря, а грузовые поезда смогут проехать по нему в июне 2020 года.