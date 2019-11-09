Две зеленые ракеты: в Петровском началось разведение сил ополчения и ВСУ

Ополчение Донбасса и войска вооруженных сил Украины обменялись условными знаками, означающими начало непосредственного процесса разведения войск и сил в районе населенного пункта Петровское.

Первая белая ракета последовала со стороны ДНР, затем – со стороны ВСУ. По условиям процесса, за первыми белыми ракетами должны последовать зеленые, означающие переход от готовности к началу процесса. Снова первыми запустили зеленую ракету ополченцы, затем последовал ответ с украинской стороны.

После окончания процесса разведения начнется разминирование и демонтаж укрепленных позиций.

Ранее в Донбассе завершилось разведение сил в районе поселка Золотого, первого участка, на котором процесс и был запущен. Процесс фиксирует камера ОБСЕ, установленная на вышке. Отсюда два дня назад офицерами СЦКК была запущена сначала белая ракета, свидетельствующая о готовности к отведению сил и средств, а потом и зеленая - сигнал к непосредственному началу процесса.