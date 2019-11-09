Лавров назвал следующие этапы урегулирования конфликта в Сирии

В деле сирийского урегулирования удалось достигнуть существенного политического прогресса. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что благодаря активной поддержке Москвы, Анкары и Тегерана - представителей «астанинского формата» - получилось запустить прямой диалог представителей официальных властей Сирии и оппозиции.

«Теперь самим сирийцам предстоит самостоятельно, без вмешательства, давления извне или навязывания искусственных временных сроков договориться по всему спектру соответствующих вопросов», - подчеркнул глава российской дипломатии.

Следующим этапом окончательного урегулирования ситуации в республике должно стать ее возвращение в Лигу арабских государств, так как этот вопрос давно назрел, считает Лавров. Необходимо также обсуждать все варианты оказания всесторонней помощи и поддержки Дамаску.

«На фоне прогресса на политической "дорожке" растет потребность в активизации усилий международного сообщества по оказанию всем сирийцам комплексного гуманитарного содействия без каких-либо предварительных условий», - подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия давно и последовательно способствует решению гуманитарных проблем в Сирии. Центр по примирению враждующих сторон ежедневно доставляет в пострадавшие регионы продовольствие и медикаменты.

Российские военнослужащие проводят разминирование освобожденных от террористов населенных пунктов и важнейших объектов сирийской инфраструктуры.