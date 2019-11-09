СМИ: бывшего мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях

Бывший глава города Истры Московской области Андрей Вихарев, покинувший свой пост в сентябре, задержан по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, в доме у Вихарева, а также в администрации города проходят обыски.

«Звезде» эту информацию в правоохранительных органах не подтвердили, но и не опровергли.

Андрей Вихарев сообщил о своей отставке 27 сентября. На посту главы города он проработал менее года, до этого руководил Волоколамским городским округом. Решение покинуть должность он объяснил состоянием здоровья.