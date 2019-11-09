Время разведения: ополчение и ВСУ запустили в небо белые ракеты

Ополчение Донбасса дождалось ответа украинской стороны на сигнальную ракету, призывающую к началу разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское. Это еще один из «пилотных» участков безопасности, о создании которых договорилась контактная группа.

Сторона ополчения выполнила обозначенные обязательства, предоставив сведения о своих подразделениях представителям ОБСЕ и запустив белую ракету. Через несколько минут после этого со стороны ВСУ последовал аналогичный ответ. Таким образом, обе стороны заявили о готовности к началу разведения войск.

Напомним, это уже далеко не первая попытка примирения конфликтующих сторон. Следующим этапом станет разминирование и демонтаж укрепленных позиций.