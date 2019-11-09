Фитнес-цыпочки: фермер из Китая превращает тысячи птиц в «морпехов»

В Сети набирает популярность видео, которое опубликовал китайский фермер Сан Цинцзюнь. На нем он необычным способом выгуливает 70 тысяч кур.

Похоже это больше на тренировку - китаец едет на своем мопеде с прицепом и бросает бегущим вслед за ним курицам пшено. Цинцзюнь утверждает, что каждый день домашние птицы преодолевают около десяти километров. Кроме того, фермер периодически учит их летать.

Китаец говорит, что физическое здоровье кур сказывается на качестве их мяса. Также после того, как ролик с тренировкой стал вирусным, на его страницу в соцсети подписались десятки тысяч пользователей.

Цинцзюнь надеется, что в дальнейшем популярность в Интернете будет приносить ему еще больший доход. Также фермер обещает в ближайшие годы увеличить число домашних птиц с 70 тысяч до 300.