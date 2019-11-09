Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»

Впервые в истории сразу шесть российских картин отобраны в заявку на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» американской премии «Золотой глобус».

В лон-лист вошли «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, а также «Дикая лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

Всего в заявке на номинацию оказались 93 фильма из 65 стран. Шорт-лист, куда, как правило, входят четыре-пять кинолент, будет объявлен 9 декабря.

Престижная кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1994 года. Она ежегодно вручается в январе и считается репетицией «Оскара».

В этом году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила мексиканская драма Альфонсо Куарона «Рома». Эта же кинолента удостоилась в аналогичной номинации и «Оскара».