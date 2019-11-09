Новое дело Полански: режиссера вновь обвинили в изнасиловании

Восьмидесятишестилетнего польско-французского режиссера Романа Полански вновь обвинили в изнасиловании. Как сообщает издание Le Parisien, жертвой этого преступления объявила себя французская актриса и фотограф Валентин Монье.

Она утверждает, что произошло это еще 44 года назад - в 1975-м - на горнолыжном курорте в Швейцарии. Там Монье - ей в то время было 18 лет - отдыхала с друзьями, которые познакомили ее с Полански. На следующий день режиссер задал актрисе вопрос о физической близости, на что она ответила отказом. В тот же вечер девушка пошла с Полански на ужин, после которого они пришли к нему в номер. Там, по словам Монье, режиссер «зверски ее изнасиловал».

После случившегося актриса в ужасе прибежала в номер одного из знакомых Полански. По словам Монье, тот советовал ей написать заявление в полицию, но она испугалась, что режиссер может ее убить.

Журналисты Le Parisien сообщают, что связались с тем мужчиной и он полностью подтвердил слова женщины. В свою очередь, адвокаты Полански настаивают на невиновности своего подзащитного.

Это обвинение в изнасиловании уже не первое. В 1977 году о надругательстве со стороны Полански заявила 13-летняя американка Саманта Геймер. Позже о домогательствах рассказала британская актриса Шарлотта Льюис. Из-за предъявленных в США обвинений Роман Полански живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать собственных граждан.