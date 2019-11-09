«Формула-1» по-дагестански: жители села устроили гонки на санях в горах после снегопада

Выпавший снег привел в восторг жителей высокогорного дагестанского села Гараколоб. Маленькие и взрослые устроили заезды на скорость по местным склонам. Видео зимних развлечений они публикуют в социальных сетях.

Для этого используются самодельные небольшие сани. Они позволяют набирать высокую скорость и в случае необходимости быстро соскакивать на землю. Со стороны зимние забавы жителей села напоминают заезды знаменитой «Формулы-1».

Снег выпал сразу в нескольких высокогорных районах Дагестана, местами его толщина превышает три сантиметра. Осадки сопровождается значительным похолоданием, сообщают местные жители.

На сегодняшний день снег выпал в Агульском, Чародинском и Кулинском районах республики.