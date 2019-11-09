Влево-вправо, раз-два: в Сети появилось видео Зеленского на тренировке

В социальных сетях опубликовали видео с тренировки президента Украины Владимира Зеленского. На нем он в шортах и с голым торсом занимается со специальной трубой.

Судя по движениям тела, Зеленский прокачивает торс и боковые мышцы. Держа в руках спортивный снаряд, он совершает повороты тела влево и вправо. Видео тренировки опубликовано в Instagram.

Реплики за кадром позволяют сделать вывод о том, что занятия украинского президента проходят под контролем тренера.