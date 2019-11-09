«Подарок» к празднику: демократы намерены отправить Трампа в отставку к Рождеству

Представители Демократической партии США намерены отправить президента Дональда Трампа в отставку до наступления Рождества. Об этом сообщил член палаты представителей Денни Хек.

Специально созданная комиссия почти завершила расследование деятельности Трампа на посту главы государства и готова обнародовать результаты работы. Инициаторы импичмента намерены провести первые телевизионные слушания по делу об отстранении президента Трампа от власти на следующей неделе.

«Я думаю, что не спеша, но в тоже время довольно оперативно мы должны разобраться с этим вопросом к Рождеству. Это жесткий график, но вполне выполнимый, особенно учитывая объем проделанной нами работы», - цитирует The Hill заявление Денни Хека.

Ранее представили Демократической партии обнародовали стенограмму закрытых показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа, которые дали экс-посол США на Украине Мэри Йованович и бывший советник госсекретаря Майкл Маккинли.

Из нее следует, что Дональд Трамп якобы использовал свою должность для достижения собственных интересов и в ущерб внешней политике Вашингтона.

Поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы Белого дома стал телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению главного соперника Трампа на грядущих выборах Джо Байдена, Трамп якобы требовал от Зеленского начать расследование против Байдена-младшего.

Президент США распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил своего украинского коллегу «изучить» дело Байдена. При этом Трамп подчеркивает, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг, пытаясь бороться с коррупцией.