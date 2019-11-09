Врач-диетолог объяснила, чем могут быть вредны мандарины

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов. По словам врача Елены Соломатиной, вредных последствий употребления фрукта может оказаться не меньше, чем полезных.

Мандарины содержат значительное количество необходимых человеку витаминов и элементов, антиоксидантов и бактерицидных веществ. Именно поэтому мандарины, являясь символом Нового года, особенно к месту в зимний период, когда распространены вирусные заболевания и падает уровень защиты организма.

Однако при этом употреблять мандарины не следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или повышенной кислотностью желудка. Натощак есть мандарины также не стоит. Слова Соломатиной приводит «Вечерняя Москва».

Между тем мандарин оказался одним из самых популярных фруктов у путешественников. Помимо них, россияне также используют для перекуса в самолете орехи, сухофрукты, печенье, сырники, пирожки, круассаны, бутерброды и конфеты.