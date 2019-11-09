Путин поздравил Пахмутову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и знаменитого композитора Александру Пахмутову с юбилеем.

Сегодня артистка, на песнях которой выросло не одно поколение, отмечает 90-летие. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Яркий, талантливый, увлеченный человек, своим творчеством, всей своей жизнью Вы подаете достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине», - говорится в поздравлении главы государства.

Путин отметил, что творчество Пахмутовой внесло огромный вклад в развитие отечественной культуры снискало ей всенародное признание.

Свой день рождения Александра Пахмутова отметит на сцене Большого театра. Весь день музыку юбилярши будут транслировать крупнейшие телеканалы и радиостанции страны.

Музыкант и композитор стала автором около 400 песен, среди которых такие хиты, как «Яростный стройотряд» и «Весна 45-го года». Многие творения Пахмутовой стали символами известных событий: композиции «Трус не играет в хоккей» и «До свиданья, наш ласковый Миша» - яркие тому примеры.