Окружение Картин Денев раскрыло подробности ее состояния после инсульта

Стало известно о состоянии актрисы Катрин Денев после перенесенного ею инсульта. Артистка восстанавливается и проходит необходимые медицинские процедуры.

Нарушений двигательной активности у Денев нет. Назначенное ей лечение актриса соблюдает, поэтому постепенно идет на поправку. Об этом сообщает BFM.TV со ссылкой на окружение Денев.

Напомним, актриса перенесла малый ишемический инсульт, находясь на съемках очередной кинокартины в окрестностях Парижа. Семидесятишестилетнюю Денев сразу же госпитализировали. Инцидент произошел в ночь на 6 ноября.