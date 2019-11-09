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Окружение Картин Денев раскрыло подробности ее состояния после инсульта

Егор Левин
11:37 09.11.2019
Актриса соблюдает установленные ей правила для выздоровления, поэтому медленно, но верно поправляется.
Окружение Картин Денев раскрыло подробности ее состояния после инсульта
© Фото: Mickael Chavet, Globalookpress

Стало известно о состоянии актрисы Катрин Денев после перенесенного ею инсульта. Артистка восстанавливается и проходит необходимые медицинские процедуры.

Нарушений двигательной активности у Денев нет. Назначенное ей лечение актриса соблюдает, поэтому постепенно идет на поправку. Об этом сообщает BFM.TV со ссылкой на окружение Денев.

Напомним, актриса перенесла малый ишемический инсульт, находясь на съемках очередной кинокартины в окрестностях Парижа. Семидесятишестилетнюю Денев сразу же госпитализировали. Инцидент произошел в ночь на 6 ноября.

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