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В Киеве предложили эвакуировать проукраинских жителей Донбасса и заморозить конфликт

Ивана Живкович
11:29 09.11.2019
Для этого власти должны создать специальную программу по возвращению людей.
В Киеве предложили эвакуировать проукраинских жителей Донбасса и заморозить конфликт
© Фото: Alexander Rekun, Globallookpress

Замораживание конфликта в Донбассе может стать одним из способов его разрешения. Об этом в эфире украинского канала «1+1» рассказал глава партии «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин.

Он отметил, что этот вариант периодически обсуждается, но не озвучивается «или со стыда, или от страха». По мнению депутата, он является одним из единственно верных. Рахманин добавил, что сейчас Украина не может решить этот конфликт ни военным, ни дипломатическим путем.

«Но мы можем остановиться для того, чтобы собраться с мыслями», - сказал депутат.

При этом он добавил, что в случае замораживания конфликта власти должны эвакуировать лояльных Украине граждан. Но для этого, считает Рахманин, нужно создать специальную государственную программу по возвращению людей.

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