Глава района в Смоленской области погиб при пожаре

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара в чужом доме. О трагедии стало известно утром из сообщения губернатора региона.

«Вчера при тушении пожара скончался глава Холм-Жирковского района Макаров. Замечательный был человек и отличный глава. Очень большая потеря для семьи и общества», - написал губернатор Алексей Островский на своей странице в Twitter.

Подробности трагедии не уточняются. Олег Макаров родился в 1959 году в Сафонове Смоленской области.

Свою трудовую деятельность начал в 1985 году, когда после окончания Тимирязевской сельхозакадемии получил должность в управлении сельского хозяйства района. С августа 2014 года возглавил администрацию Холм-Жирковского района области.