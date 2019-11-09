Перебрали лишнего: во Франции похитили редкие вина на 500 тысяч евро

Во французском городе Бордо воры ворвались в винный погреб и похитили свыше 100 коробок марочных вин, среди которых были престижные сорта Chateau Petrus и Château Margaux. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, возраст самых старых бутылок составляет несколько десятков лет. Хозяин оценивает ущерб в 500 тысяч евро.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи опрашивают свидетелей.

Радиостанция отмечает, что случай кражи редкого вина в этом регионе не первый. В 2007 году у другого продавца было похищено более трех тысяч бутылок на общую сумму 600 тысяч евро. За последние годы было зафиксировано еще несколько более мелких краж.