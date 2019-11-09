Как 4000 лет назад: ученые приготовили ягненка по рецепту древних шумеров
Ученым удалось воссоздать древнейшие кулинарные рецепты, авторы которых впервые применили их 4000 лет назад. Для этого международной команде исследователей-кулинаров пришлось детально изучить обнаруженные во время археологических раскопок клинописи.
Одним из первых повара приготовили мясо ягненка, отметив, что рецепт мало чем отличается от современного способа тушения мяса.
«Это не очень информативные рецепты, всего четыре строки в длину, поэтому приходится делать много предположений. Однако все материалы сегодня и 4000 лет назад одинаковы: кусок мяса - это кусок мяса», - цитирует ВВС научного сотрудника Гарвардского университета Патрицию Хурадо Гонсалес.
Для приготовления «тысячелетнего» ягненка повара использовали мелкозернистую соль, персидский лук-шалот, чеснок и молоко. Какие-то ингредиенты пришлось заменить, а от каких-то и вовсе отказаться.
Среди обнаруженных в районе Ирака и Турции археологических находок около 25 рецептов рагу и бульонов. Большинство инструкций почти нечитаемы, но их отличает использование простых и изысканных для того времени ингредиентов, полагают ученые.
Обнаруженные данные являются свидетельством постепенной эволюции вкусовых предпочтений людей, уверены исследователи. Повара пообещали продолжить воссоздание древнейших рецептов и изучение на их основе быта того времени.