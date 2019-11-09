Как 4000 лет назад: ученые приготовили ягненка по рецепту древних шумеров

Ученым удалось воссоздать древнейшие кулинарные рецепты, авторы которых впервые применили их 4000 лет назад. Для этого международной команде исследователей-кулинаров пришлось детально изучить обнаруженные во время археологических раскопок клинописи.

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Одним из первых повара приготовили мясо ягненка, отметив, что рецепт мало чем отличается от современного способа тушения мяса.

«Это не очень информативные рецепты, всего четыре строки в длину, поэтому приходится делать много предположений. Однако все материалы сегодня и 4000 лет назад одинаковы: кусок мяса - это кусок мяса», - цитирует ВВС научного сотрудника Гарвардского университета Патрицию Хурадо Гонсалес.

Для приготовления «тысячелетнего» ягненка повара использовали мелкозернистую соль, персидский лук-шалот, чеснок и молоко. Какие-то ингредиенты пришлось заменить, а от каких-то и вовсе отказаться.

Среди обнаруженных в районе Ирака и Турции археологических находок около 25 рецептов рагу и бульонов. Большинство инструкций почти нечитаемы, но их отличает использование простых и изысканных для того времени ингредиентов, полагают ученые.

Обнаруженные данные являются свидетельством постепенной эволюции вкусовых предпочтений людей, уверены исследователи. Повара пообещали продолжить воссоздание древнейших рецептов и изучение на их основе быта того времени.