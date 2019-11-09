Танцы на снегу: большая панда обрадовалась наступившей зиме

На горнолыжном курорте Ябули в китайской провинции Хэйлунцзян выпал первый снег. И этому обрадовались не только экстремалы и любители спорта, но и животные.

После того как прошел снегопад, знаменитая большая панда по кличке Сыцзя покинула свое жилище и стала резвиться на улице.

Мохнатая медведица бегала по снегу из стороны в сторону, подпрыгивала, забиралась на деревья, проходила заснеженную полосу препятствий и каталась с горки.

Из-за своей неуклюжести панда периодически падала, немного лежала в снегу и снова поднималась. Видео с играми животного у себя в Twitter опубликовало издание China Daily.

Сыцзя в августе этого года отпраздновала свое 13-летие. Этот вид медведей, которых часто называют бамбуковыми, является очень редким. В естественных условиях в настоящее время проживают чуть менее двух тысяч таких животных, еще порядка 500 содержатся в питомниках и зоопарках.