Мощный торнадо в Греции почти разрушил завод с людьми: видео

На город Каламата, расположенный га греческом полуострове Пелопоннес, обрушился сильный торнадо.

Он бушевал всего 4 минуты, но успел нанести серьезный ущерб заводу про производству оливкового масла.

Записи с камер видеонаблюдения показывают, что сильный ветер сорвал со здания крышу, металлические панели, повыбивал окна. В воздух стихия поднимала предметы весом около 60 килограммов. Повреждены оказались рядом стоящие автомобили.

В момент торнадо на фабрике находилось порядка 50 работников, никто из них не пострадал, сообщили местные СМИ.

По данным Национальной метеорологической службы, только в 2018 году в Греции было зафиксировано 107 торнадо, три из которых нанесли значительный ущерб.