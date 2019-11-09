Игры Киева: состоится ли через несколько часов разведение сил в ДНР

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что отведение сил и средств в районе села Петровское начнется сегодня в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск). Эта дата была согласована членами контактной группы еще накануне.

Украина при этом участвовать во встрече без объяснения причин отказалась и попыталась в одностороннем порядке начать отведение сил и средств накануне, 8 ноября.

Однако, как сообщает корреспондент «Звезды» Екатерина Габель, белую ракету, которая сигнализировала бы, что Украина действительно готова начать процесс, в небе над Петровским никто так и не увидел.

А штаб ООС тут же попытался обвинить ДНР в срыве разведения, которого на самом деле вчера на официальном уровне быть и не должно было. Сегодня отправлено уведомление в ОБСЕ, и миссия будет контролировать весь процесс.