Страна - в песнях: Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

У женщины, на песнях которой выросли несколько поколений россиян, сегодня, 9 ноября, юбилей - Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет. Свой праздник она отметит грандиозным концертом на самой известной и почетной площадке Москвы - в Большом театре.

Музыка Пахмутовой звучит на всех крупных российских телеканалах и радиостанциях. Она написала около 400 песен: «Яростный стройотряд» пели, когда ехали на комсомольские стройки, «Весну 45-го года» - когда вспоминали победу советского народа в Великой Отечественной войне. «Трус не играет в хоккей», «До свидания, наш ласковый Миша», «Команда молодости нашей» - эти и еще множество легендарных песен, слова из которых стали крылатыми для множества людей, написала именно она.

Пахмутова отразила в своем творчестве едва ли не все основные события и настроения Советского Союза. Но и тогда, когда этого государства не стало, все продолжали ее слушать. Для миллионов поклонников Пахмутова - это песни на все времена.