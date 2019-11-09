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Элвис-регулировщик: полицейский устроил танцы на затопленной трассе

Ян Брацкий
10:25 09.11.2019
Танцующий полицейский обрел мгновенную популярность у местных водителей и пешеходов, которые снимали его на видео.  
© Видео: DailyMailOnline, twitter © Фото: Showbizness, twitter

Британский полицейский продемонстрировал водителям свои хореографические навыки прямо на дороге. Во время сильнейшего наводнения в Южном Йоркшире он попытался поднять настроение автомобилистам, которые не смогли проехать по затопленной дороге, сообщает Daily Mail.  

Страж порядка, регулируя движение на подтопленном участке трассы, начал подражать популярному исполнителю Элвису Пресли. Видеозапись с танцующим полицейским мгновенно распространилась по Сети.

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