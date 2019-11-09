Элвис-регулировщик: полицейский устроил танцы на затопленной трассе

Британский полицейский продемонстрировал водителям свои хореографические навыки прямо на дороге. Во время сильнейшего наводнения в Южном Йоркшире он попытался поднять настроение автомобилистам, которые не смогли проехать по затопленной дороге, сообщает Daily Mail.

Страж порядка, регулируя движение на подтопленном участке трассы, начал подражать популярному исполнителю Элвису Пресли. Видеозапись с танцующим полицейским мгновенно распространилась по Сети.